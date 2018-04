Mercado observa dados de inflação à espera da nova Selic São Paulo, 16 de abril - Em semana de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a nova taxa básica de juros da economia, os investidores acompanham com atenção dados de inflação que saem antes da decisão sobre a Selic, como o IPC-S. Outro dado que pode ajudar os integrantes do Copom na decisão da nova Selic são as previsões de economistas na pesquisa Focus sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - indicador usado pelo governo para balizar a meta de inflação. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior SÃO DE brasília. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da segunda semana de abril. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) referente à segunda quadrissemana de abril. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de vendas no varejo em março. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Nova York divulga, às 9h30, o índice de atividade industrial regional Empire State referente a abril. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro divulga, às 10 horas, os dados do fluxo de capitais de e para os Estados Unidos em fevereiro. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de estoques das empresas em fevereiro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 14 horas, o índice de atividade do setor em abril. EUA/Fed Regionais - Autoridades de unidades regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) fazem discurso: às 7h30, o presidente do Fed de St. Louis, William Poole, participa de mesa redonda sobre "mudanças na demografia global e desequilíbrios comerciais", em Bruxelas; às 9h45, o presidente do Federal Reserve Bank de Filadélfia, Charles Plosser, fala sobre estabilidade de preços e bem-estar social durante conferência sobre "conseqüências econômicas e sociais da expansão da União Européia", na Filadélfia, Pensilvânia.