Mercado observa dados do setor imobiliário americano São Paulo, 20 de junho - O destaque de indicadores brasileiros hoje fica por conta de índices de inflação (IGP-10 e IPC-Fipe). Porém, como ultimamente a inflação só tem trazido boas notícias, as apostas são de que estes indicadores dificilmente terão surpresas ruins. Sendo assim, a atenção dos investidores poderá se concentrar no número de construções de imóveis residenciais dos Estados Unidos que sai nesta terça-feira. O dado do setor imobiliário é aquele no qual os eventuais sinais de desaceleração econômica americana podem ficar mais claros. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de construções de imóveis residenciais iniciadas em maio. EUA/LJR Redbook - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista americano na semana até 17 de junho. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de junho. Em maio, o indicador subiu 0,36%. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de junho. Na pesquisa anterior, o indicador teve deflação de 0,38%. BC/Meirelles - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, às 10 horas, de audiência pública a ser realizada pela Comissão Mista de Orçamento para avaliar o cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial no primeiro trimestre deste ano, além de avaliar o impacto destas sobre a política fiscal.