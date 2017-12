Mercado observa Focus, dados corporativos e balança São Paulo, 24 - Balanços corporativos no Brasil e no exterior são os assuntos dia. Além disso, a agenda também conta com as divulgações da pesquisa Focus do Banco Central e da balança comercial da segunda semana de abril. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da segunda semana de abril. Na primeira semana do mês, o saldo da balança foi de US$ 398 milhões. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da terceira quadrissemana de abril. Na quadrissemana encerrada até o último dia 15, o IPC-S subiu 0,23%. Balanço/Brasil - A companhia aérea Gol divulga, a partir das 21 horas, seu balanço financeiro referente ao primeiro trimestre. EUA/Atividade - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 11h30, seu índice de atividade industrial regional de abril. Balanço/Europa - As empresas européias Gemplus International, Renault (França), Banco Espírito Santo, Millenium (Portugal), Electrolux, Svenska Handelsbanken (Suécia), Bankinter, Grupo Prisa (Espanha) e Eurotunnel (Reino Unido) divulgam seus balanços financeiros.