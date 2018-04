Mercado observa gastos com consumo nos EUA São Paulo, 30 de outubro - Um dos indicadores mais observados pelo banco central norte-americano para o acompanhamento da economia e a decisão sobre a taxa básica de juros do país é o índice de preços dos gastos com consumo, que será divulgado hoje. Pela força do indicador perante o BC dos EUA, o mercado deve concentrar nele suas atenções hoje, o que pode ter impacto também no Brasil. EUA/Inflação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga às 10h30 (horário de Brasília) os dados de renda pessoal e gastos com consumo em setembro, acompanhados pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE). Economistas prevêem alta de 0,4% para o indicador de renda, ante inflação de 0,3% em agosto, e elevação de 0,2% para o indicador de gastos com consumo, contra alta de 0,1% em agosto. Já para o PCE é prevista queda de 0,4%, ante alta de 0,2% em agosto, e alta 0,2% em setembro para o núcleo do PCE, ante +0,2% em agosto. EUA/Indústria - Às 12h30 (horário de Brasília), o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Dallas divulga seu índice de atividade industrial regional de outubro. Às 14 horas (horário de Brasília), o Fed de Chicago divulga seu índice de atividade industrial regional de setembro. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Chicago, Michael Moskow, discursa na abertura de conferência sobre o tema "pode uma educação melhor fomentar o crescimento econômico?", promovida pela própria instituição, às 11h15 (horário de Brasília). EUA/Balanços - As empresas norte-americanas AngloGold Ashanti, BE Aerospace, Clear Channel Communications, Diebold, MetLife e Verizon Communications divulgam seus balanços de terceiro trimestre. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de outubro. BC/Pesquisa - O Banco Central apresenta às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros.