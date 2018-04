Mercado pode avaliar melhor ata do Banco Central dos EUA São Paulo, 12 de abril - A agenda nos Estados Unidos e no Brasil conta com a divulgação de diversos índices macroeconômicos, mas nenhum deles é tradicionalmente observado pelos participantes de mercado. E isso pode ser mais uma oportunidade para que especialistas avaliem melhor a ata do Fed, divulgada ontem. Isso porque alguns analistas acreditam que o documento deu margem para mais de uma interpretação. Os contratos futuros de Fed Funds, por exemplo, fecharam estáveis, com o mercado continuando a prever que o banco central norte-americano manterá as taxas de juro de curto prazo inalteradas nos próximos meses e descartando a possibilidade de um aperto monetário. O contrário do que a ata destacou. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 7. EUA/Importação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de preços das importações norte-americanas referente a março. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 6. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 2. Novo Mercado/Bovespa - A JHSF Participações S.A., do setor imobiliário, e a Fertilizantes Heringer S.A. estréiam hoje no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As empresas iniciam a negociação de suas ações ordinárias na Bovespa. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de abril. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da primeira prévia de abril. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de fevereiro.