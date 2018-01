Mercado prevê corte menor dos juros em 2007 O mercado financeiro prevê que o Banco Central (BC) vai desacelerar e interromper a trajetória de queda da taxa de juros básica, a Selic, em 2007. Segundo a média das projeções coletadas semanalmente pelo BC, a Selic deve fechar o próximo ano em 12%, o que significa uma queda de apenas 1,25 ponto porcentual em relação ao final de 2006. Em comparação, a queda neste ano foi de 4,25 pontos porcentuais, com a Selic saindo de 18%, em dezembro de 2005, para o nível atual de 13,25%, depois do corte de 0,5 ponto determinado ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Márcio Garcia, economista da PUC-Rio e especialista em política monetária, nota que em cinco reuniões consecutivas do Copom com corte de 0,25 ponto porcentual a Selic já terá baixado para 12%, a previsão do mercado para o fim do ano. Dessa forma, já a partir da sexta reunião de 2007, em setembro, o BC poderia interromper a trajetória de queda. Ele se diz preocupado com as pressões que o BC pode sofrer neste momento. Garcia nota que as reservas poderão já ter ultrapassado os US$ 100 bilhões, e prevê que o dólar vai recuar ainda mais quando a queda da Selic for interrompida. "Me preocupa a possibilidade de que, em meados de 2007, o dólar esteja derretendo, o BC tenha parado de baixar o juro e o País não esteja crescendo o que os otimistas anteciparam", diz o economista. Numa situação destas, ele continua, "pode haver muita pressão sobre o BC para abandonar a sua função de guardião da moeda". Gino Olivares, economista-chefe do Opportunity Asset Management, tem uma preocupação semelhante. Na opinião dele, "há no governo e na Fazenda um grupo que acha que o crescimento vai resolver todos os problemas, e ele depende exclusivamente da queda dos juros". A preocupação de Olivares também é com o que pode acontecer se a realidade desmentir essa expectativa. Uma das razões por que diversos economistas prevêem uma interrupção na queda da Selic no próximo ano é a de que a inflação pode não ter um comportamento tão benigno quanto em 2006. Eles observam que o BC foi ajudado por um choque positivo da alimentação, que nos últimos 12 meses passou por uma deflação de cerca de 2%. Segundo cálculos do Opportunity, apenas a volta da alimentação a um nível neutro, nem inflacionário nem deflacionário, já significaria um impacto de 1 ponto porcentual no IPCA, usado para a meta de inflação. Alexandre Pavan Póvoa, diretor do Modal Asset Management, tem visão um pouco mais otimista. Para ele, os avanços do Brasil em acumulação de reservas e de redução da dívida externa e da inflação abriram espaço para que o País tenha taxa de juros real menor. "Se com muito mais instabilidade trabalhávamos com juro básico real de 10% a 11%, agora, independentemente de reformas, ganhamos o direito de trabalhar com 7% a 8%." Com isso, o Modal prevê Selic de 11,5% no fim de 2007 e crescimento de 3,5% no ano, projeções melhores que a média de mercado.