Mercado prevê dólar a R$ 2,16 no fim do mês As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no final deste mês caíram de R$ 2,18 para R$ 2,16 em pesquisa semanal do Banco Central (BC) divulgada hoje. Esta foi a segunda queda consecutiva destas previsões, que estavam em R$ 2,20 há quatro semanas. As estimativas de câmbio para o final do próximo mês seguiram a mesma tendência de queda e recuaram de R$ 2,19 para R$ 2,18. Esta também foi a segunda redução consecutiva destas projeções, que estavam em R$ 2,20 há quatro semanas. Na sexta-feira, o dólar comercial terminou valendo R$ 2,147, e nesta segunda-feira opera em queda. Assim, quem investiu em dólar não deve vender a moeda agora, já que, nas projeções do mercado, ela deve ganhar valor nas próximas semanas. Para o fim do ano, as previsões de câmbio continuaram estáveis em R$ 2,20 pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas expectativas estavam em R$ 2,23. As projeções de taxa média de câmbio para este ano também não mudaram e prosseguiram em R$ 2,19 pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,20. Para o fim de 2007, as estimativas de mercado para a taxa de câmbio continuaram estáveis em R$ 2,30. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,35. As estimativas de taxa média de câmbio para o próximo ano, por sua vez, continuaram estáveis em R$ 2,28 pela terceira semana seguida. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,30.