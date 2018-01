Mercado reavalia cenário e juro fecha em baixa na BM&F O mercado brasileiro de juros, após um período de otimismo, fez hoje uma pausa para reavaliar o cenário. Os indicadores divulgados nesta terça-feira - IGP-DI de outubro de +0,81% e produção industrial de setembro de -1,4% - contrariaram as previsões dos analistas e trouxeram preocupações que estavam afastadas das discussões: alta da inflação, sem recuperação da atividade econômica. Para analistas, os dados apresentados acenderam uma luz amarela e abalaram a convicção de que o Comitê de Política Monetária (Copom) poderá reduzir o juro, novamente, em 0,5 ponto porcentual na reunião de novembro, que vai ocorrer nos dias 28 e 29. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou projetando taxa de 12,91% ao ano. No dia anterior, este mesmo DI terminou a 12,92% ao ano.