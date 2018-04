Mercado recebe bem a proposta da Oi O plano de recompra de ações sem direito a voto de subsidiárias anunciado terça-feira pela Oi, antiga Telemar, foi bem recebido pelo mercado. Ontem, a Telemar PN fechou em alta de 11,06% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sendo o papel mais negociado, movimentando R$ 505 milhões. Alguns analistas de instituições financeiras, no entanto, acreditam que a adesão talvez não seja grande, pois os acionistas minoritários podem preferir esperar por ganhos maiores, diante da possibilidade de mudança na legislação que impede a fusões e aquisições entre concessionárias de telefonia fixa. Em dezembro, uma oferta de reestruturação societária da Oi foi rejeitada pelos acionistas minoritários, que previa troca de ações. Os investidores ficaram descontentes com o prêmio oferecido a quem detinha ações com direito a voto. O plano anunciado na terça, que será discutido pelo conselho de administração da operadora no dia 20, é diferente. Trata-se de uma oferta voluntária pelas ações preferenciais da Tele Norte Leste e da Telemar Norte Leste, com pagamento em dinheiro e ágio de 11% sobre o fechamento de segunda. O valor da compra, caso tenha sucesso, pode chegar a R$ 11 bilhões. O plano de compra de ações preferenciais acontece num momento em que o governo estuda mudar o regulamento que impede que duas concessionárias fixas venham a se juntar. As concessionárias são a Oi, a Brasil Telecom, a Telefônica e a Embratel. A Oi tem defendido publicamente seu direito de se juntar à Brasil Telecom, formando uma grande operadora brasileira. Caso mudem as regras, e o governo não decida discriminar o capital estrangeiro, tanto a Oi quanto a Brasil Telecom se tornam presa da Telefônica e da Telmex, dona da Embratel, que disputam a hegemonia no mercado latino-americano de telecomunicações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.