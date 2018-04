Mercado reduz previsão de inflação e de juros para 2007 As projeções do mercado financeiro para o índice oficial de inflação (IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano caíram de 3% para 2,97% em pesquisa semanal do Banco Central, divulgada hoje. Esta foi a segunda queda seguida dessas projeções, que estavam em 3,03% há quatro semanas. Com a nova queda, as estimativas para a variação do IPCA neste ano ficaram mais abaixo da meta central, de 4,50%, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2007, as projeções de IPCA caíram de 4,20% para 4,17% e também ficaram ainda mais abaixo da meta central, de 4,50%, fixada pelo CMN para o próximo ano. Há quatro semanas, essas projeções estavam em 4,30%. As estimativas de mercado para o reajuste dos preços administrados neste ano caíram de 4,20% para 4,10%. Essa foi a terceira redução consecutiva dessas previsões, que estavam em 4,40% há quatro semanas. Para 2007, as estimativas de alta dos administrados subiram de 4,30% para 4,40%. A alta interrompeu uma seqüência de duas semanas seguidas de reduções dessas projeções, que estavam em 4,50% há quatro semanas. Juros As projeções do mercado financeiro para a taxa de juros Selic em novembro próximo ficaram estáveis em 13,50% ao ano. O porcentual embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzirá os juros em 0,25 ponto porcentual na sua última reunião do ano, no final de novembro. Para o fim de 2007, as previsões de taxa de juros recuaram de 12,50% para 12,25% ao ano. A queda interrompeu uma seqüência de quatro semanas seguidas de estabilidade destas estimativas em 12,50% ao ano.