Mercado surpreende com giro na casa de R$ 3 bilhões Depois de bater o recorde histórico em volume financeiro na quinta-feira, o mercado de ações voltou a surpreender nesta sexta-feira, com giro financeiro na casa dos R$ 3 bilhões. A bolsa operou em alta durante toda a sessão, chegando a operar em pontuação recorde ainda no período da manhã. No final da tarde, o Ibovespa perdeu força, mas ainda conseguiu encerrar os negócios em terreno positivo. A bolsa reflete as perspectivas francamente favoráveis para a economia brasileira neste ano. Os números consistentes do mercado de ações são uma demonstração clara desse momento. O Índice Bovespa fechou em alta de 0,43%, com 38.421 pontos. Operou entre a máxima de 38.642 pontos (+1,01%) e a mínima de 38.256 pontos (estável). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular altas de 0,10% em fevereiro e de 14,84% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 3,050 bilhões. A Bovespa teve uma semana bastante curiosa. Até a quarta-feira, experimentou vários momentos de indecisão, ficando entre uma realização de lucros mais forte, um temor sobre desajustes na economia dos EUA e também uma perspectiva de melhora por causa dos fundamentos econômicos domésticos. Os discursos de Ben Bernanke, na terça e na quarta-feira, acabaram tirando o peso do temor com os Estados Unidos. O presidente do Fed, a grosso modo, reafirmou a política monetária que vinha sendo praticada pelo seu antecessor, Alan Greenspan. E os mercados se sentiram aliviados. Mesmo assim, havia ainda uma força de realização de lucros na Bovespa, movida pelos fortes ganhos acumulados até agora em 2006 e também pelo registro de saída de investimento estrangeiro na bolsa paulista. Além disso, na quarta-feira ainda houve o vencimento do Índice Bovespa Futuro. Ou seja, um campo fértil para especulações de todo o tipo, próprias do mercado. Passado o vencimento, na quinta-feira de manhã veio o divisor de águas que tirou as dúvidas dos investidores. O governo anunciou a MP 281 que, entre outras medidas, isentou o capital estrangeiro de imposto sobre fundos de venture capital e private equity, assim como para a emissão primária de ações. A bolsa "bombou" com a notícia. Subiu quase 3% e girou R$ 3,922 bilhões, um recorde histórico para dias sem vencimento. Nesta sexta-feira, o mercado doméstico deu seqüência ao otimismo, num ambiente gerado não apenas pela MP 281, mas também por movimentos anteriores que formam um pano de fundo favorável ao crescimento da economia e também a uma melhora na avaliação de risco da dívida brasileira pelas agências de classificação de risco. Nesse movimento, operadores citam o pagamento da dívida com o FMI e o Clube de Paris, a queda vertiginosa do risco Brasil, a equação da dívida interna, além dos indicadores que mostram a inflação em queda em fevereiro. "Sem falar na expectativa de queda dos juros. No mercado, já se fala que os juros poderão encerrar o ano abaixo de 15%", comentou um operador. Esse ambiente favorável ficou claro também em declarações da diretora da Standard & Poors, Lisa Schineller, à coluna AE-Mercado. Segundo Schineller, a S&P pode elevar o rating soberano do Brasil ainda este ano. De acordo com ela, o Brasil poderá obter um upgrade na sua classificação em 2006, desde que obedecidas algumas condições básicas. Uma delas é a melhora do perfil da dívida interna, com alongamento dos prazos do vencimento dos títulos, ampliação da 'duration' e troca consistente de parte do débito atrelado à Selic com títulos prefixados. Mas, apesar desse cenário positivo, o que vem intrigando o mercado é o comportamento do capital externo. Na última terça-feira, a Bovespa registrou mais uma saída de capital externo em fevereiro, a sexta seguida do mês. A retirada líquida ficou em R$ 310,833 milhões, aumentando o saldo negativo no mês para R$ 755,510 milhões. Na quarta-feira, segundo fonte do mercado ouvida pela editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresas e Setores, teriam saído mais 235 milhões. Os negócios com ações ordinárias da Gafisa foram destaque hoje na bolsa. Somaram R$ 262 milhões e ficaram em segundo lugar no ranking dos maiores volumes. As ações da empresa estrearam hoje no Novo Mercado da Bovespa. A mais negociada foi Petrobras PN, com giro de R$ 374 milhões. Em terceiro lugar, veio Vale PNA (R$ 239 milhões). Entre os papéis que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram Telemig Par PN (+4,66%), Cemig PN (+4,14%) e Cemig ON (+3,20%). As maiores baixas foram Cesp PN (-5,39%), Braskem PNA (-5,33%) e Klabin PN (-3,01%).