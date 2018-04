Mercado vê dólar a R$ 2,06 no final do ano As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim do ano caíram de R$ 2,10 para R$ 2,06 por dólar, em pesquisa semanal do Banco Central (BC) divulgada esta manhã. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,12. As estimativas de taxa média de câmbio para este ano recuaram de R$ 2,08 para R$ 2,07. Esta foi a segunda queda seguida destas previsões, que estavam em R$ 2,12 há quatro semanas. Nas instituições Top 5 (as cinco instituições com maior índice de acerto das previsões), as projeções de câmbio para o final do ano ficaram estáveis em R$ 2,00 no cenário de médio prazo. Abril e maio Para o fim de abril, as estimativas de câmbio ficaram estáveis em R$ 2,03. A estabilidade pôs fim a uma seqüência de três semanas seguidas de queda destas previsões, que estavam em R$ 2,10 há quatro semanas. Para o final de maio próximo, as projeções de câmbio recuaram de R$ 2,04 para R$ 2,03. Esta foi a sexta queda consecutiva destas estimativas, que estavam em R$ 2,10 há quatro semanas. 2008 As previsões de câmbio no final de 2008 recuaram na mesma pesquisa do BC de R$ 2,15 para R$ 2,13. Esta foi a terceira queda seguida destas projeções, que estavam em R$ 2,20 há quatro semanas. As previsões de taxa média de câmbio para o próximo ano recuaram, ao mesmo tempo, de R$ 2,13 para R$ 2,11. Esta foi a quinta queda consecutiva destas estimativas, que estavam em R$ 2,18 há quatro semanas. Nas instituições Top 5, as estimativas de câmbio para o fim do próximo ano recuaram de R$ 2,12 para R$ 2,05 por dólar no cenário de médio prazo. Taxa de juros As projeções do mercado financeiro para a taxa de juros Selic (taxa básica da economia brasileira) no fim do ano ficaram estáveis em 11,25% ao ano. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 11,50% ao ano. As estimativas de taxa média de juros para este ano também não mudaram e prosseguiram estáveis em 12,13% pela segunda semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 12,16%. 2008 Para o final de 2008, as projeções de juros não se alteraram e prosseguiram estáveis em 10,50% pela décima semana seguida. As estimativas de taxa média de juros para o próximo ano, em contrapartida, recuaram de 10,90% para 10,83%. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 10,95%.