Mercado volta a observar indicadores dos EUA São Paulo, 19 de outubro - Após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a taxa básica de juros da economia para 13,75% ao ano, e o vencimento dos contratos do Ibovespa Futuro, ambos eventos de ontem, os mercados brasileiros devem retornar suas atenções ao cenário externo. Nos Estados Unidos, está prevista para hoje a divulgação do índice de atividade regional do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Filadélfia, dentre outros indicadores. EUA/Atividade - Às 13 horas (horário de Brasília), o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Filadélfia divulga seu índice de atividade regional de outubro. Economistas prevêem que ele tenha subido para 5,0, de -0,4 em setembro. EUA/Antecedentes - Às 11 horas (horário de Brasília), a Conference Board divulga o índice dos indicadores antecedentes da economia norte-americana referente a setembro. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de St. Louis, William Poole, fala em conferência sobre "Fronteiras em Pesquisa de Política Monetária", marcada para as 10h45 (horário de Brasília) em St. Louis (Missouri). EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 14 de outubro. EUA/Gás - Às 11h30 (horário de Brasília), o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulga o nível dos estoques de gás natural na semana até 13 de outubro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga às 7 horas o Índice de Preços ao Consumidor da segunda semana de outubro.