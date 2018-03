Mercados adotam cautela à espera de dados nos EUA Os investidores do mercado financeiro do Brasil começaram a segunda-feira adotando uma postura de cautela, já que são esperados indicadores macroeconômicos importantes nos Estados Unidos durante a semana que poderão mexer com os negócios. O mais importante é a decisão do Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) que sairá na quarta-feira. Às 15h06, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caía 0,09%, aos 43.978 pontos, depois de recuar 1,18%. No câmbio, também no horário acima, o dólar comercial subia 0,05%, na máxima, a R$ 2,139. Já no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista tinha queda de 0,01%, a R$ 2,1377.