Mercados dão continuidade ao bom desempenho de ontem A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) diminuiu o ritmo de alta, mas ainda opera com sinal positivo. Assim como no exterior, o mercado interno dá continuidade ao bom desempenho de ontem. Hoje a Bovespa bateu novo recorde, ao ultrapassar os 43 mil pontos - um fator psicológico considerado importante pelos investidores. A melhora nos mercados é conseqüência do resultado menor do custo da mão-de-obra norte-americana no terceiro trimestre, mais o aumento da produtividade no mesmo período e o sinal positivo dado pelo ISM de serviços, contrariando a queda indicada pelo ISM industrial na última sexta-feira. O cenário de inflação foi aliviado com o custo da mão-de-obra mais baixo e o ISM de serviços corrigiu parcialmente o sentimento negativo despertado pelo indicador industrial, embora outro dado divulgado hoje tenha vindo ruim: as encomendas à indústria caíram. Às 15h16, a Bovespa subia 0,91%, aos 43.042 pontos. No câmbio, o dólar comercial recuava 0,32%, a R$ 2,157. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista valia R$ 2,156 (-0,46%). No mercado futuro de juros na BM&F, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) estava a 12,66% ao ano, ante 12,74% ao ano do dia anterior.