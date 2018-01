Mercados do Brasil têm dia positivo com melhora externa O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, acelera o ritmo de ganho. Às 12h14, subia 2,01%, aos 35.535 pontos. Desde a abertura do pregão, a Bolsa paulista se sustenta em alta, acompanhando o desempenho positivo do mercado de ações em Nova York. O volume financeiro é de R$ 701 milhões, com o registro de 31.492 negócios até as 12h15. No mercado de câmbio à vista, também às 12h15, o dólar comercial era negociado a R$ 2,204, baixa de 0,72% em relação ao fechamento de ontem. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar vale R$ 2,203, em baixa de 0,77%. No mercado futuro de juros, a projeção do depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) caía e estava a 15,37%, ante 15,48% do encerramento do dia anterior.