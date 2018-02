Mercados ficam atentos ao PIB norte-americano São Paulo, 28 de setembro - As bolsas de Nova York, que vem de três dias consecutivos de ganhos, têm ajudado a Bolsa de Valores de São Paulo a registrar alta. Hoje isso pode voltar a acontecer, dependendo de como vierem os indicadores econômicos. O mais importante deles é a revisão final do PIB norte-americano do segundo trimestre. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) a revisão final dos dados do PIB do segundo trimestre; economistas prevêem crescimento de 2,9%, mesmo índice da primeira revisão. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de setembro. As estimativas dos economistas são de inflação de 0,28%, contra 0,37% em agosto. EUA/Lucros - Às 9h30 (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos EUA divulga o indicador revisado de lucros das empresas no segundo trimestre. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (horário de Brasília) o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 23 de setembro. EUA/Moeda - Às 17h30 (horário de Brasília), o Fed divulga os dados da oferta monetária na semana até 18 de setembro. EUA/Discurso - Em horário não anunciado, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) da Filadélfia, Charles Plosser, participa de um seminário de jornalistas sobre economia, sistema bancário e política monetária em Filadélfia (Pensilvânia).