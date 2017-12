Mercados mundiais fecham por conta da Páscoa São Paulo, 14 de abril - O mercado financeiro do Brasil não opera hoje em razão do feriado de Páscoa. No exterior também é feriado nos seguintes mercados: Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Polônia, Portugal, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela. Na Ásia, alguns mercados também ficam fechados: Sri Lanka e Tailândia.