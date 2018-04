Mercados observam inflação medida pelo IGP-M São Paulo, 20 de outubro - Sem a previsão de divulgação hoje de indicadores econômicos importantes nos Estados Unidos, os mercados domésticos devem voltar sua atenção para o único dado a ser divulgado no Brasil, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) parcial de outubro. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de outubro. Economistas prevêem que o índice aponte inflação de 0,26% no período.