Mercados podem ter alívio se CPI americano vier dentro do previsto São Paulo, 19 de julho - A perspectiva da divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, dentro das expectativas (previsão é de uma alta de 0,2%), acompanhados por um discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke, que referende os dados, pode dar um alívio aos mercados e reduzir a volatilidade vista desde maio. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de junho e o indicador de renda real dos assalariados também de junho. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, depõe, às 11 horas, sobre as condições da economia e a política monetária do Fed ao Comitê de Bancos do Senado, em Washington. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de construções de imóveis residenciais iniciadas em junho. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 14. EUA/Fed/Kansas - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Kansas City, Thomas Hoenig, fala, ao meio-dia, sobre a economia e a política monetária durante evento em Omaha (Nebraska). Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de julho. Na primeira quadrissemana do mês, o indicador que mede a inflação na cidade de São Paulo recuou 0,19%. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de julho. No mês anterior, o indicador subiu 0,57%. EUA/Balanços - Grandes empresas dos Estados Unidos divulgam seus dados financeiros do segundo trimestre. São elas: Abbott Laboratories, Apple Computer Inc., Bank of America Corp., Bank of New York Co., eBay Inc., Intel Corp., JPMorgan Chase & Co., Motorola Inc., Piper Jaffray Cos., Qualcomm Inc. e Southwest Airlines Co. Brasil/Balanços - A Suzano Papel e Celulose divulga seu resultado financeiro referente ao segundo trimestre de 2006.