Mercados reagem bem à decisão do BC dos EUA Os mercados reagiram de forma positiva após a divulgação do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da nova taxa básica de juros do país que, em decisão unânime, foi mantida em 5,25%. Em Nova York, o índice Nasdaq, que recuava, passou a subir, e o Dow Jones e o S&P, que tinham leve alta antes do anúncio da decisão do Fed, reforçaram a alta. O mesmo ocorreu com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que exibia um ganho de 65%. Em seguida, porém, o Ibovespa subia mais e, às 17h25, registrava valorização de 0,91%, aos 44.444. Em Wall Street, o índice Dow Jones avançava 0,59%; o Nasdaq tinha ganho de 0,25%; e o S&P 500 aumentava 0,37%. Os títulos do Tesouro também ampliaram a alta depois da decisão do Fed. Também depois da divulgação, os futuros de Fed Funds passaram a projetar que a taxa de juro nos EUA poderá ficar estável até maio.