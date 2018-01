Mercados reagem com cautela à manutenção do juro nos EUA A primeira reação dos mercados financeiros à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e ao comunicado que a acompanhou, às 17h15 (horário de Brasília), foi contida. O Fed manteve a taxa básica de juros norte-americana em 5,25% ao ano, e afirmou em comunicado que o crescimento menos vigoroso da economia tem sido "substancial", mas alguns riscos de inflação permanecem. As Bolsas de Nova York, que operavam nas mínimas do dia à espera da decisão sobre os juros, reagiram reduzindo a queda, mas sem conseguirem virar o sinal até dez minutos após o anúncio do Fed. Às 17h25, o índice Dow Jones operava em baixa de 0,04%, o Nasdaq recuava 0,34% e o S&P-500 cedia 0,13%. No mercado brasileiro, o Ibovespa, principal índice de ações, acompanhou a melhora contida do exterior, e reduzia a baixa para -0,60% no horário citado. Na mínima do dia, o índice cedeu 1,16%.