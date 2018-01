Mercados têm reação negativa ao dado de inflação nos EUA O mercado financeiro tem uma reação negativa ao fato de a inflação ao consumidor norte-americano (CPI, na sigla em inglês) relativo ao mês de janeiro ter ficado acima da previsão de analistas. O indicador subiu 0,2% e o núcleo do índice teve variação positiva de 0,3%, ante expectativa de alta de 0,1% e de 0,2%, respectivamente. O juro do título de dez anos de prazo - a referência do mercado de juros dos Estados Unidos - virou e passou a subir 0,19%, a 4,6951%. Os índices futuros das bolsas de valores acentuaram as perdas: o S&P 500 passou a cair 0,25% e o Nasdaq 100 passou a ter recuo de 0,34%. As bolsas européias também repercutiram negativamente a notícia. A Bolsa de Londres passou a recuar 0,43% após o dado e a de Paris, que operava em alta, recuava 0,09%. O euro perdia 0,11% em relação ao dólar, a US$ 1,3126.