Mercedes inicia produção do classe C Sports Coupé em Juiz de Fora A fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais, vai colocar no mercado, a partir do próximo dia 20, as primeiras unidades do modelo Classe C Sports Coupé. Trata-se da quinta tentativa para viabilizar a planta mineira que, desde a inauguração em 1999, nunca conseguiu ultrapassar os 10% de ocupação da capacidade instalada e já gerou especulações de que poderia ser fechada. Em reunião com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), o presidente da Daimler Chrysler, Gero Hermann, informou que a produção do modelo será de 70 a 80 veículos por dia, destinados totalmente à exportação, principalmente para os Estados Unidos e Europa. Inicialmente, o modelo será fabricado em regime de CKD (Completely Knocked Down), mas segundo informou o governador, existe a intenção da montadora em desenvolver, a exemplo da Fiat em Betim, um cinturão de fornecedores de autopeças no entorno da fábrica. No sistema de CKD, o veículo vai desmontado até a empresa, onde é montado. A montadora não informou o montante dos investimentos realizados para a adaptação das linhas de montagem. De acordo com o coordenador do Grupo Estratégico de Fomento do governo do Estado, Wilson Brumer, os 1,1 mil empregos da fábrica serão mantidos, sem que o Estado tenha concedido novos incentivos fiscais para a manutenção da planta. Os executivos da Mercedes não falaram com a imprensa.