Merril Lynch mantém indicação para ações do Brasil O banco de investimentos Merrill Lynch manteve o Brasil com recomendação "acima da média" (overweight, em inglês) dentro do universo de ações da América Latina. "Nós estimamos que as ações brasileiras apresentarão retorno de 23,9% em moeda local nos próximos 12 meses - 20,9% de aumento do preço mais 3,3% de retorno de dividendo - (a previsão) mais atraente em nosso universo de cobertura", disseram em relatório os analistas Pedro Martins Jr., Felipe Illanes e Virgílio Castro Cunha. Segundo eles, essa visão otimista para com as ações do País está ancorada em três fatores principais. O primeiro deles são os fundamentos microeconômicos e a expectativa de forte crescimento dos lucros corporativos. "A expansão dos lucros deverá seguir robusta em 24% em 2007 e 14% em 2008, em dólar, sustentada pela atividade doméstica mais vigorosa, pela diminuição da alavancagem financeira das empresas, pela valorização do real frente ao dólar e pelos preços elevados das commodities. A qualidade do crescimento dos lucros também está melhorando, já que, excetuando as commodities, a expansão dos lucros no Brasil deverá continuar saudável em 29% em dólar em 2007 e 15% em 2008", afirma o relatório. Outro fator citado pelos analistas é o ciclo atual de queda das taxas de juros domésticas. Segundo eles, de 19,75% em 2005, a Selic deverá cair para 10,75% em 2008, e isso poderá impulsionar o consumo doméstico e acelerar a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 para 3,5%, de 2,9% em 2006 (levando em conta a metodologia antiga do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE)), além de reduzir o custo de oportunidade do investimento em ações, estimulando uma transferência das aplicações dos fundos mútuos e de previdência da renda fixa para as ações. O terceiro ponto que sustenta a avaliação overweight para as ações brasileiras na América Latina é a previsão de que os retornos das papéis do Brasil poderão aumentar em 19%, por causa da convergência de múltiplos de avaliação para os mercados emergentes. "O principal elemento desse fenômeno seria a conquista, pelo País, do grau de investimento, esperado para até 2009". Além disso, aponta o relatório, uma queda de 100 pontos base do risco soberano poderia elevar o valor justo do Ibovespa ao final de 2007 de R$ 54.100 (tento em vista um spread soberano de 228 pontos base) para R$ 61.00. "Nós acreditamos que nossos pressupostos para o risco soberano sejam conservadores, levando em conta o nível atual do risco, em 170 pontos base", diz o relatório.