Merrill Lynch mantém compra para Vale e rebaixa BHP e Rio Tinto O banco de investimentos Merrill Lynch rebaixou a recomendação do setor global de mineração para neutra, citando preocupações sobre o impacto da desaceleração da economia global no consumo das commodities em 2007. Em um extenso relatório sobre o setor, o banco aconselha aos investidores "realizar lucros em dezembro, um momento típico de fortalecimento sazonal". Entre os nomes recomendados pelo banco estão Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e Anglo American, bem como players nos mercados de ouro, prata e aço que no momento "representam uma exposição mais defensiva", afirmam os analistas. A recomendação de compra das duas mineradoras foi mantida. O banco, entretanto, cortou a recomendação da BHP Billiton, Rio Tinto e Xstrata de compra para neutra. No caso da Minara Resources, a recomendação passou de compra para venda e da Antofagasta, KGHM e Kazakhmys de compra para neutra.