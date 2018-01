Merrill Lynch recomenda compra de ações da Cesp O banco de investimentos Merrill Lynch iniciou a cobertura das ações da Cia. Energética de São Paulo (Cesp) com recomendação de compra. Para o banco, a elétrica provavelmente se beneficiará de preços maiores e de custos menores com juros devido à redução do endividamento. O preço-alvo estabelecido para o papel é de R$ 29,00. Em relatório, o Merrill diz que a Cesp tem, atualmente, a perspectiva de lucro mais atraente entre as geradoras brasileiras. De acordo com o banco, a Cesp está sendo negociada numa proporção de 11 vezes a estimativa de lucro para 2007, "múltiplos que não incorporaram a melhora de fluxo de caixa da companhia". No que diz respeito aos riscos que envolvem a elétrica, o Merrill cita a alavancagem financeira acima da média, exposição à moeda estrangeira e dependência de força hidrelétrica para geração de energia. As informações são da Dow Jones.