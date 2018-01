Merrill Lynch recomenda compra de ações da Iochpe-Maxion O banco de investimentos Merrill Lynch iniciou a cobertura para as ações da Iochpe-Maxion com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 26 em 12 meses. Em relatório, os analistas Alexandre Falcão e João Carlos dos Santos afirmaram que a companhia oferece aos investidores exposição ao crescimento em toda a matriz de transporte terrestre do Brasil. "Esperamos um crescimento médio anual da receita de 7% no período de 2006 a 2009 para a divisão rodas e chassis, estimulado pelo aumento da demanda no Brasil e sustentado pela redução da taxa de juros e pelos aportes na infra-estrutura logística do País. Para a divisão de peças e vagões de cargas ferroviários, prevemos um aumento anual médio da receita de 8,4% no mesmo período, sustentado pela expansão da demanda por transporte de commodities", afirma o relatório. De acordo com os analistas, a ação da companhia está operando com uma relação preço/lucro estimada para 2007 de 13,9 vezes e valor da empresa/Ebitda de 6,1 vezes, inferiores à média das fabricantes de autopeças globais. Os analistas acrescentaram que a companhia enfrentou um cenário difícil para os vagões este ano, por causa da queda da demanda, e que esse panorama deve prosseguir no ano que vem. No entanto, eles ressalvaram que o valor da companhia está concentrado em rodas e chassis, um mercado muito menos volátil, que a demanda por vagões deve crescer a partir de 2008 e que o declínio das vendas de vagões é parcialmente compensado pelo aumento das exportações de peças fundidas. Esses fatores, segundo os analistas, tornam atraente o nível atual do papel.