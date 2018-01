Merrill Lynch recomenda compra de ações da Tractebel O banco de investimentos Merrill Lynch iniciou a cobertura das ações da Tractebel com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 21,00. O banco de investimentos vê a energética "como uma opção de investimento de alta qualidade entre as empresas do setor de serviços públicos da América Latina". Em relatório, a instituição comentou os diversos fatores que favorecem as ações da companhia: a rentabilidade (yield) de 8,7% do dividendo da Tractebel, lucros estáveis e previsíveis, baixo risco regulatório e potencial competitivo. Além disso, no longo prazo os analistas também consideram "um potencial de crescimento dos lucros com o respaldo da alta de preços e aumento da capacidade, mesmo se levarmos em conta previsões conservadoras de preço". O Merrill também mencionou a listagem no Novo Mercado - considerado o segmento mais rigoroso para listagem de ações na Bovespa, com normas modernas de proteção aos minoritários. As informações são da Dow Jones.