Merrill Lynch recomenda compra de ações da Weg O Merrill Lynch iniciou cobertura das ações da Weg, fabricante de motores elétricos, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 18,00. Em relatório, os analistas Alexandre Falcão e João Carlos dos Santos dizem que a empresa vai "continuar registrando crescimento sólido, na ponta maior das estimativas, com retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) acima da média em razão de: oportunidades atraentes de crescimento, estimulado pela maior demanda por energia no Brasil, aumento na produção industrial e estratégia consistente de expansão internacional". Na avaliação do banco de investimentos, a companhia deve manter o valor econômico agregado (EVA, na sigla em inglês) acima de 35% e o ROE em 30% nos próximos cinco anos.