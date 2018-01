Merval fecha em alta de 1,27%, com pouco volume O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 21,65 pontos (1,27%), em 1.721,14 pontos. O Merval-25 subiu 1,16%, para 1.685,94 pontos. O volume ficou em 24,9 milhões de pesos, todo ele em transações com ações de empresas locais. Para o analista Guido Bizzozero, da Allaria Ledesma, o pregão de hoje "não foi representativo de nada. Temos que esperar para ver o que acontecerá com os informes de resultados das e empresas e com as vendas de opções". As ações da siderúrgica Tenaris subiram 3%, em reação à alta dos preços do petróleo. As da Acindar avançaram 1,3%, dando continuidade aos ganhos da semana passada. A única componente do Merval a cair foi Grupo Financiero Galicia, com baixa de 0,9%. No mercado de câmbio, o peso fechou a 3,0675 por dólar, mesmo nível de sexta-feira. Por causa do feriado nos EUA, houve pouca atividade no mercado.