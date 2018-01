Merval sobe 1,30%; siderúrgicas lideram O mercado de ações da Argentina fechou com o índice Merval em alta de 22,45 pontos (1,30%), em 1.743,59 pontos. O Merval-25 subiu 1,25% e fechou em 1.707,06 pontos. O volume alcançou 211,39 milhões de pesos, dos quais 89,98 milhões de pesos corresponderam a transações com ações de empresas locais e 121,41 milhões de pesos em Cedears (recibos de depósito de ações de empresas estrangeiras). O setor com melhor desempenho foi o siderúrgico. O analista Juan José Vasquez, da bull Market brokers, observou que as ações da Tenaris, sediada em Luxemburgo, "são muito sensíveis a variações nos preços do petróleo", que subiram em reação ao noticiário sobre a violência étnico-religiosa na Nigéria. As ações da Tenaris subiram 2,8%; as da Acindar avançaram 1,9%. As da Petrobras Energia Participaciones subiram 2,1%, com 1,4 milhão de ações negociadas. No setor financeiro, as ações do Grupo Galicia subiram 1,8%, recuperando boa parte das perdas de ontem. As da distribuidora de energia elétrica Transener fecharam no mesmo nível de ontem, embora com volume forte de 1,4 milhão de ações negociadas; a Standard & Poor's elevou os ratings da dívida em moeda estrangeira e em moeda local da empresa de CCC+ para B-. No mercado de câmbio, o peso fechou a 3,0700 por dólar, de 3,0675 por dólar ontem. Traders disseram que o Banco Central da Argentina interveio no mercado, comprando cerca de US$ 70 milhões em dólares. Segundo os traders, a intervenção, embora vista como desnecessária em um mercado que tem estado estável, reforçou a percepção de que o BC está determinado a recuperar suas reservas cambiais, reduzidas em janeiro com o pagamento da dívida de US$ 9,5 bilhões do país com o FMI.