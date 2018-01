Meta vê oportunidades em Met Gerdau, AmBev, Copel e Petrobras Depois da valorização acumulada nos últimos três anos, o diferencial para o investimento em bolsa será a seleção de ativos, na análise do diretor de Renda Variável da Meta Asset Management, Leonardo Messer. ?Muitos papéis estão sobreavaliados ou ajustados às expectativas, mas ainda enxergamos oportunidades de ganho?, observa. Dentro dessa visão, o especialista destaca Metalúrgica Gerdau, empresa que, para ele, encontra-se em posição muito favorável dentro do mercado brasileiro e deve se beneficiar, ainda que de forma indireta, do aquecimento do setor de construção civil. ?Além disso, acreditamos que a companhia está mais protegida no caso de uma redução dos preços internacionais do aço.? Questionado sobre o motivo de não investir diretamente em Gerdau, o analista citou o desconto, avaliado por ele em 24%, entre os dois papéis. Outra ação com desempenho inferior ao do mercado nos últimos meses, nos cálculos do diretor da Meta, é AmBev. O fraco desempenho é justificado pela entrada da Femsa no mercado brasileiro, que na visão de parte de especialistas deverá acirrar a concorrência entre as cervejas no Brasil. Essa análise, contudo, não é compartilhada por Messer. ?A empresa hoje está mais preparada para enfrentar a Femsa do que na época do lançamento da Nova Schin?, compara. No setor elétrico, a Meta aposta nas perspectivas para Copel, cuja ação sofre uma distorção entre o preço de mercado e o valor justo. A presença importante em geração de energia e a menor exposição a um desconto tarifário na revisão que ocorrerá em 2007 também sustentam o investimento, segundo Messer, que aponta ainda as ações da Eletropaulo como descontadas dentro do segmento. Em ação de primeira linha (blue chips) como Petrobras, a perspectiva do executivo é positiva, com o potencial de crescimento na produção e a cotação reduzida em relação aos pares internacionais. Já para Vale do Rio Doce, os preços atuais possuem menos possibilidade de elevação, apesar de o momento para a empresa continuar interessante, avalia. Com relação aos papéis que se encontram em patamares altos, o analista menciona o setor de papel e celulose e algumas das companhias que abriram capital recentemente. ?Algumas das empresas que fizeram IPO (oferta pública) estão cotadas acima do valor justo pelo critério de fluxo de caixa descontado?, acrescenta. A Meta Asset possui cerca de R$ 400 milhões em recursos sob gestão.