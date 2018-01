Metade dos funcionários da Arcelor tornam-se acionistas Cerca de 50% dos empregados da Arcelor (de Luxemburgo) tornaram-se acionistas da siderúrgica depois de um período de subscrição que durou de 8 a 31 de maio. Subscrição é a preferência que os acionistas de uma empresa possuem na compra de ações emitidas pelo aumento do capital e com preço inferior ao praticado pelo mercado. Em comunicado, a companhia informou que aproximadamente 2,8 milhões de ações, representando 0,42% do capital da Arcelor, foram subscritas, elevando a fatia dos funcionários para quase 1,4%. "O nível bastante alto da subscrição, numa época em que a empresa é alvo de oferta hostil, sinaliza o forte sentido de solidariedade de nossos associados com nossos esforços para garantir uma criação de valor sustentável pela Arcelor", disse o executivo-chefe da companhia, Guy Dolle.