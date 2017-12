Metalfrio é a nova multinacional brasileira A Metalfrio Solutions tornou-se a mais nova multinacional brasileira, com o anúncio da compra do grupo dinamarquês Caravell, formado pelas empresas Caravell e Derby. Segundo a Metalfrio, a aquisição a transforma na terceira maior companhia de refrigeração comercial no mundo, com um faturamento estimado em R$ 400 milhões para este ano. O valor da operação não foi divulgado. "As duas companhias têm linhas de produtos complementares e juntarão forças para atuar no mercado globalizado", disse, em nota, Luiz Eduardo Moreira Caio, presidente da Metalfrio. Ele informou que a produção múltipla permitirá "agilizar o processo de entrega de equipamentos em diferentes partes do mundo". A empresa estima que, com a aquisição, a produção deverá passar de 200 mil unidades anuais para cerca de 370 mil. A Metalfrio pertence à Artésia, empresa de gestão de recursos comandada pelos sócios Marcelo Lima e Márcio Camargo, ambos oriundos do Banco Garantia. No último ano, a empresa cresceu 52% e está construindo duas novas fábricas, uma no Brasil e outra na Turquia, com previsão de iniciar as atividades ainda no segundo semestre deste ano. A Metalfrio emprega cerca de 500 funcionários e tem participação estimada em cerca de 50% no mercado de refrigeração comercial e de quase 30% no mercado de freezers no Brasil. Em 2005, faturou aproximadamente R$ 200 milhões. Já a Caravell possui uma grande participação na venda de freezers e refrigeradores comerciais para a Escandinávia e Europa, além de Rússia e América do Norte. O grupo possui duas fábricas, uma na Dinamarca e outra na Rússia, e teve um faturamento de ? 56 milhões no ano passado. A Caravell emprega aproximadamente 350 funcionários e fabrica mais de 170 mil unidades por ano, das quais mais de 90% são para exportação.