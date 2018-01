Metalúrgicos aprovam proposta de reajuste de 5% A plenária dos 52 sindicatos de metalúrgicos da Força Sindical aprovou hoje a proposta de acordo salarial feita pelos grupos patronais, que será agora submetida às assembléias da categoria a serem realizadas hoje e amanhã em todo o Estado. Em São Paulo, a assembléia acontecerá ainda hoje, às 18 horas, no auditório do Palácio do Trabalhador, que fica na Liberdade. A proposta, negociada após duas semanas de "greve Canguru" em vários municípios de São Paulo, prevê um reajuste de 5%, com aumento médio de 7% nos pisos salariais, renovação das cláusulas sociais, inclusive as que garantem estabilidade no emprego para os acidentados no trabalho e portadores de doenças profissionais. Segundo informou a assessoria dos metalúrgicos, o aumento salarial de 5% foi considerado pela comissão negociadora dos sindicatos "a melhor proposta dos últimos tempos, diante do quadro de retração do crescimento da indústria metalúrgica, que, no início de setembro, previa um crescimento de sua produtividade em torno de 10%".