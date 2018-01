Metalúrgicos da GM fazem protesto contra demissões amanhã Os trabalhadores da General Motors (GM) fazem novo protesto neste sábado contra a ameaça de demissões e a abertura do Programa de Demissões Voluntárias (PDV) na GM de São José dos Campos (SP). Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José informa que haverá uma assembléia com os trabalhadores da montadora, na sede da entidade, às 9 horas. Logo depois, os operários irão até a Praça Afonso Pena, no centro da cidade, para distribuir à população uma carta contra os cortes e coletar assinaturas de um abaixo-assinado contra as demissões. A GM pretende cortar 960 dos mais de 4 mil postos de trabalho da unidade do Vale do Paraíba.