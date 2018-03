Metalúrgicos da Multibrás discutem transferência de fábrica Os cerca de 500 trabalhadores da unidade da Multibrás (fabricante de eletrodomésticos controlada pela norte-americana Whirlpool) instalada no Jardim Santa Emília (zona sudeste da capital paulista) estão preocupados com a mudança para a fábrica de Rio Claro, no interior paulista. A medida foi comunicada pela empresa hoje. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Eleno Bezerra, há o risco de que 430 metalúrgicos sejam demitidos. Logo depois do anúncio da mudança, os trabalhadores paralisaram a produção e aguardam o resultados da reunião entre o sindicato e a empresa. Ainda hoje, às 14 horas, Bezerra coordenará uma assembléia na porta da fábrica para definir ações que dêem garantia de emprego e direitos aos trabalhadores.