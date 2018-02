Metalúrgicos promoverão ato contra demissões da Volks O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vai realizar, na quinta-feira, às 14h30, um ato ecumênico em frente aos portões da Volkswagen de São Bernardo do Campo em protesto contra o plano de demissões da montadora. A empresa aguarda o fim de um acordo de estabilidade que vence em meados de novembro para iniciar um programa de cortes que pode atingir mais de 3 mil dos 12 mil trabalhadores da fábrica. O plano de enxugamento do quadro de pessoal está previsto para ser concluído até 2008 e envolve também as fábricas de São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP), onde o sindicato local já fez um acordo para dispensas de até 700 funcionários. Ao todo, as demissões podem atingir entre 4 mil e 6 mil pessoas. O plano prevê ainda corte de benefícios trabalhistas. Estão confirmados para o ato o padre Júlio Lanceloti, que trabalha com moradores de rua, e representantes de várias denominações.