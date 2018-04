Metalúrgicos protestam contra mudança da Continental O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e região vai realizar amanhã, a partir das 5 horas, um protesto em frente à BSH Continental, na Mooca, Zona Leste da capital paulista. O ato ocorrerá por conta da transferência da unidade fabril para Hortolândia, portanto desativando a unidade paulista. A medida, diz o sindicato, irá provocar o corte de 1.600 empregos. De acordo com o sindicato, a empresa enviou um comunicado aos trabalhadores em que afirma que a mudança foi realizada para "garantir o desenvolvimento da produção de fogões e permitir o crescimento futuro". O processo de mudança deve levar cerca de seis meses, com previsão de início em outubro deste ano e conclusão em abril de 2008, segundo o sindicato paulista dos metalúrgicos. O sindicato informa que está tentando negociar a transferência de funcionários para a nova unidade, em Hortolândia, e benefícios aos que ficarem, bem como àqueles com doenças ocupacionais ou lesões por acidentes de trabalho sofridos na empresa.