Metrô ajuda a sustentar tendência de alta de ações da CCR Embora tenha divulgado lucro e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) abaixo do esperado, o sucesso da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) no processo de licitação da linha 4 do metrô de São Paulo e o fluxo de notícias positivas sobre expansão internacional devem sustentar a tendência de alta para as ações da empresa, na avaliação do banco de investimentos Merrill Lynch. Em relatório, os analistas Alexandre Falcão e João Carlos dos Santos observam que, apesar do custo operacional maior e das despesas financeiras não recorrentes apresentadas no período, "os resultados não devem ter impacto na performance da empresa no mercado de ações". O banco manteve a recomendação de compra para os papéis e o preço-alvo (para 12 meses) em R$ 24,00. Na Bovespa, a ação encerrou na segunda-feira cotada em R$ 19,50. Assim, o preço-alvo estabelecido pelo Merrill Lynch representa um potencial de valorização de 23% até agosto de 2007. No segundo trimestre, a CCR obteve lucro líquido de R$ 78 milhões, enquanto o banco previa resultado próximo de R$ 84,6 milhões. A receita do grupo ficou em R$ 513 milhões, seguindo em linha com a estimativa de R$ 518 milhões. No entanto, o Ebitda de R$ 262 milhões ficou 8,5% abaixo do esperado pelo Merrill, em razão dos custos de manutenção das estradas, entre outros fatores.