México tem déficit comercial de US$ 1,20 bi em 12/2005 O Ministério das Finanças do México informou que o país teve um déficit comercial de US$ 1,20 bilhão em dezembro; economistas consultados pela Dow Jones previam um déficit maior, de US$ 1,69 bilhão. Em novembro, o México havia registrado um déficit comercial de US$ 1,51 bilhão; em dezembro de 2004, o saldo negativo havia sido de US$ 2,26 bilhões. Segundo o ministério, as exportações mexicanas somaram US$ 19,41 bilhões em dezembro de 2005, com crescimento de 24,8% em relação ao mesmo mês de 2004; as importações cresceram 15,7%, para US$ 20,6 bilhões. O ministério também informou que o México teve um déficit comercial de 7,56 bilhões em 2005, inferior ao déficit de US$ 8,81 bilhões registrado em 2004.