Microsoft lança novo Windows ainda só para empresas A Microsoft, maior empresa de software, reuniu ontem 3,5 mil clientes e parceiros num evento em São Paulo, e fez o seu maior lançamento em 10 anos. Começou a oferecer, inicialmente para o mercado corporativo, as novas versões de três de seus principais produtos: o sistema operacional Windows Vista, o pacote de aplicativos Office 2007 e o servidor de correio eletrônico Exchange 2007. "O mercado brasileiro de computadores é um dos que mais cresce no mundo", afirmou o vice-presidente sênior da Microsoft mundial, Will Poole. "É um momento muito importante para a Microsoft e para mim, que faço um mês de companhia", afirmou Michel Levy, que assumiu recentemente a presidência da Microsoft Brasil. O Windows e o Office estão disponíveis para clientes corporativos da Microsoft, ainda em inglês, e o Exchange sairá no dia 30. A previsão é que em 30 de dezembro a empresa lance as versões em português. O software pré-instalado no micro só estará em 30 de janeiro, quando as novas versões dos programas começarão a ser vendidas para consumidores finais. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada este ano, mostrou que o sistema operacional Windows está presente em 97% dos computadores de mesa das empresas brasileiras. Nos servidores, a participação do Windows está em 63%. O grande desafio da Microsoft é convencer estes clientes, que já rodam a versão anterior do software em um ambiente estável, a se arriscar numa atualização. Existem cerca de 32 milhões de computadores em uso no País. "O Windows XP (versão anterior) levou três ou quatro anos para virar padrão", apontou o diretor de Estudos de Mercado da consultoria IT Data, Ivair Rodrigues. "O usuário precisa tomar cuidado porque, pela exigência de configuração mínima, o sistema operacional não funciona num computador médio hoje." O Windows Vista exige 1 gigabyte de memória RAM. A maioria dos computadores hoje no Brasil tem 256 megabytes, um quarto do exigido. "Acho que 1 gigabyte vai se tornar padrão somente em 2008." Para o gerente da Microsoft Brasil, Alexandre Leite, o tempo de adoção dependerá muito do perfil do cliente. "Algumas empresas ainda vêem tecnologia como custo", disse o executivo. "Outras buscam adotar as novas versões o mais rápido possível, pois querem conquistar uma vantagem competitiva." Ele não considera a configuração mínima um obstáculo. "Trabalhamos há mais de 2 anos neste lançamento e existem clientes que vêm comprando computadores preparados para o Vista há alguns meses." Segurança Um dos destaques da nova versão do Vista é a segurança. O software vêm, por exemplo, com um sistema anti-phishing, para impedir a instalação de programas maliciosos que roubam informações do usuário. Ele têm um sistema de criptografia que permite proteger todos os dados gravados no disco rígido de um notebook, que impediria o ladrão de ter acesso às informações. Durante a apresentação dos produtos, a Microsoft demonstrou uma série de recursos complicados que, segundo a empresa, tornam a vida do usuário mais simples. A nova versão do SharePoint, que faz parte do Office, permite levar recursos comuns à internet, como comunidades de relacionamento, listas de discussão, blogs e wikis (documentos de criação coletiva), à intranet da empresa. O Exchange tem a opção de receber as mensagens de voz via e-mail, e de depois transferi-las para um telefone, caso o usuário esteja em um computador público. A Microsoft ainda não definiu os preços para as novas versões de seus programas, mas apontou que não deve haver aumento em relação às antigas. No varejo, o Windows XP Home Edition custa entre R$ 400 e R$ 500. O Office sai por R$ 399, em sua versão para estudantes.