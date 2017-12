Microsoft pressiona Bolsas de NY na abertura O alerta de resultado da Microsoft não ofereceu trégua na abertura dos negócios no pregão regular de Wall Street. As ações da gigante de software despencaram 8% no pré-mercado, refletindo a surpresa dos analistas com o anúncio ontem, após o fechamento do mercado, de que seu lucro ficará abaixo do que os analistas vinham calculando. Além disso, a companhia informou planos para investir um adicional de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões em novos produtos e iniciativas de serviços, o que deverá coibir qualquer possibilidade de aceleração nos ganhos, observaram os especialistas. No trimestre que terminou em março, a Microsoft registrou lucro de US$ 2,98 bilhões ou US$ 0,29 por ação, abaixo da previsão de US$ 0,33 por ação. As receitas subiram para US$ 10,9 bilhões, igualmente abaixo das estimativas de US$ 11,03 bilhões. Para o próximo trimestre, a Microsoft previu lucro de US$ 0,30 por ação, abaixo da previsão de US$ 0,34 por ação. Os índice futuros em Wall Street abriram pressionados com a notícia, mas reduziram as perdas depois da divulgação do PIB e do custo da mão-de-obra no primeiro trimestre. O PIB registrou crescimento levemente inferior ao trimestre anterior, enquanto os indicadores de inflação e o dado de custo da mão-de-obra mostraram-se controlados. As ações da Chevron subiram US$ 0,12, em reação à divulgação de lucro líquido de US$ 4 bilhões ou US$ 1,80 por ação, abaixo de US$ 2,68 bilhões ou US$ 1,28 por ação. As receitas avançaram 32% para US$ 53,52 bilhões, de US$ 40,49 bilhões no mesmo período do ano passado. Os analistas esperavam lucro de US$ 1,78 por ação e receita de US$ 54,52 bilhões. Os papéis da Avon ganharam 1% no pré-mercado, com anúncio de que considera o ano de 2006 de transição. A companhia dá andamento a um programa de reestruturação, cujos custos provocaram queda de 67% em seu lucro do primeiro trimestre. Às 10h35, o índice Dow Jones caía 0,16%; o Nasdaq recuava 0,99%; e o S&P 500 registrava baixa de 0,15%. As informações são da Dow Jones.