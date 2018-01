Microsoft se aproxima do sistema Linux A Microsoft, maior empresa de software do mundo, anunciou ontem um acordo histórico com a Novell, uma das companhias líderes em software livre. A parceria prevê que as equipes de vendas da Microsoft vão oferecer licenças do sistema operacional Windows como parte de um pacote de manutenção e suporte à plataforma Suse Linux, da Novell. Antes, se o cliente quisesse rodar Windows e Linux em seus sistemas internos, não tinha suporte da Microsoft. Com o acordo, a empresa passa a garantir que os dois sistemas irão funcionar bem juntos. "Disseram que isso não poderia ser feito", afirmou o presidente da Microsoft, Steve Ballmer em comunicado. "Este é um modelo novo e uma evolução verdadeira no nosso relacionamento, que acreditamos que nossos clientes irão considerar estimulante, porque oferece valor prático ao aproximar duas de suas mais importantes plataformas de investimento." O software livre, também chamado de código aberto, pode ser modificado, copiado e utilizado sem pagamento de licenças. O Linux, um software de código aberto, é o principal concorrente do Windows, da Microsoft. O Windows é um software proprietário, que não dá aos seus usuários o acesso ao código fonte, que são as linhas de comando que formam o programa. Antes do anúncio de ontem, a Microsoft já havia iniciado uma aproximação ao participar de eventos de software livre, até como patrocinadora. O Linux é desenvolvido por uma comunidade global de programadores que não estão ligados a uma empresa específica, e que compartilham o código de programação livremente. A principal fonte de receita da Novell são os contratos de suporte ao Suse Linux. "O acordo constrói uma ponte muito importante de propriedade intelectual entre os lados proprietário e de código aberto", afirmou o conselheiro geral da Microsoft, Brad Smith. Depois de a notícia ter vazado, as ações da Novel subiram 15,7% ontem na bolsa eletrônica Nasdaq, fechando a US$ 6,79, enquanto as da Microsoft ficaram estáveis, a US$ 28,77. O acordo colocou pressão sobre a Red Hat, maior empresa do mercado de Linux hoje. Ao trabalharem juntas, a Microsoft e a Novell esperam conseguir que mais empresas rodem juntos o Windows e o Linux, sem problemas de queda de sistema. As duas empresas também planejam melhorar a interação entre o pacote Office, da Microsoft, e a alternativa gratuita em software livre, chamada OpenOffice. Para encorajar que mais empresas usem a plataforma aberta da Novell, a Microsoft concordou em não reclamar nenhum direito de patente sobre qualquer tecnologia que possa estar integrada ao Suse Linux. A concessão serve para tranqüilizar muitos usuários corporativos que têm mostrado relutância em usar o Linux, por temer que a Microsoft possa retaliar com ações de quebra de patentes. O relacionamento entre as duas empresas não tem sido fácil. Em 2004, a Novell fechou um acordo de US$ 536 milhões com a Microsoft, referente a reclamações antitruste que havia apresentado na Europa. Depois disso, a Novell processou a rival novamente nos Estados Unidos. A empresa acusava a Microsoft de reter informações técnicas sobre o Windows necessárias para os programas de processador de textos e planilhas da Novell. A decisão da Microsoft de trabalhar com a Novell reflete o papel cada vez mais importante do Linux no ambiente corporativo. Por estar disponível gratuitamente, o Linux tem sido, há muito tempo, fonte de preocupação para a Microsoft, que tem como principal fonte de receita a venda de software proprietário. Os concorrentes Google e a Oracle vêm se aproximando do software livre.