Milão cai 0,1% com 'pausa para fôlego' A Bolsa de Milão fechou com o índice S&P-Mib em queda de 35 pontos (0,10%), em 36.666 pontos. Segundo analistas, o mercado fez uma pausa para tomar fôlego, depois das altas recentes, e que o volume de negócios foi reduzido; os investidores estão na expectativa do resultado da reunião do Federal Reserve norte-americano, nesta terça-feira. "No momento, o sentimento do mercado em relação aos mercados de ações é muito positivo", afirmou um trader. As ações da Fiat subiram 0,60%, em reação a seu informe de resultados. As da Luxottica avançaram 3,49%, devido à expectativa positiva em relação a seu informe de resultados, que sai nesta terça-feira. As da Terna, que amanhã faz uma apresentação a analistas sobre sua estratégia, recuaram 0,19%.