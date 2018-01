Milão cai 0,27% com baixa realização de lucros Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 98 pontos (0,27%), em 36.866 pontos. A queda foi atribuída a baixa à realização de lucros com ações do setor de energia, que haviam subido ontem em reação a informes de redução das exportações de gás natural da Rússia para a Europa Ocidental (hoje, a Gazprom russa informou que está cumprindo seus contratos de exportação para a Itália): ENI -1,24%, Enel -0,28%, Saipem -2,18%. As da Pirelli subiram 0,72%, depois de a empresa anunciar que pretende listar separadamente ações de sua unidade de pneus.