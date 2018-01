Milão sobe 1,55% estimulada por mercados dos EUA A Bolsa de Milão fechou com o índice S&P-Mib em alta de 558 pontos (1,55%), em 36.487 pontos. O mercado reagiu positivamente à abertura forte das Bolsas dos EUA e que os investidores buscaram ações baratas. As ações dos bancos estavam entre as que mais subiram (Unicredito +3,49%, Intesa +2,70%, Capitalia +3,23%); as da Telecom Italia avançaram 1,75%.