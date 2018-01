MIlão sobre 0,85% com bons resultados de empresas Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 313 pontos (0,85%), em 36.967 pontos. A alta foi atribuída a informes de resultados positivos de grandes empresas e à expectativa de que o Fed norte-americano tenha encerrado o ciclo de apertos monetários. "Os mercados de ações estão bem posicionados. O fim das elevações de taxas de juro nos EUA, na ausência de notícias negativas, poderá confirmar a tendência atual dos mercados de ações, mesmo que a ritmos mais moderados", comentaram os analistas da JC & Associati. As ações dos bancos subiram, encorajadas por um relatório do UBS sobre o setor e por especulações sobre aquisições (Monte dei Paschi di Siena +2,55%, Unicredito +2,31%). Traders disseram que nesta quinta-feira o mercado estará atento à reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).