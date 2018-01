Milão tem alta impulsionada por mercados internacionais Em Milão, o índice S&P/MIB fechou em alta de 214 pontos (0,59%), para 36.701 pontos, impulsionado pelo sentimento positivo para as ações nos mercados internacionais. Contudo, analistas disseram que os traders estão ansiosos para ver lucros corporativos positivos na Itália que confirmem a tendência bullish (de alta) do mercado. "Nós já subimos bastante. Poderemos ver um pouco de realização de lucro em algum dia na próxima semana", disse um trader, observando no entanto, que "o índice está bem posicionado no curto prazo". As ações da Eni subiram 1,53% e as da Saipem avançaram 3,11%, ambas impulsionadas pela alta dos preços do petróleo. Na segunda-feira, a blue chip Fiat divulga o resultado do quarto trimestre - as ações da montadora fecharam em baixa de 0,44%. Na semana, o índice acumulou um ganho de 2,86%.